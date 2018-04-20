«Арсенал» провел переговоры с Луисом Энрике

Автор: Тимофей Поршнев 0

Luis Enrique

«Арсенал» находится в поисках нового главного тренера команды. Арсен Венгер объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона.

Руководство лондонского клуба провело неформальную встречу с бывшим главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике. Переговорам может помешать тот факт, что Энрике запрашивает зарплату не меньше, чем у Венгера.

Еще одним кандидатом на пост главного тренера клуба рассматривается экс-хавбек «Арсенала» Патрик Виейра, который возглавляет «Нью-Йорк Сити». Также рассматривается кандидатура ассистена Пепа Гвардиолы в «Ман Сити» Микеля Артеты.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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