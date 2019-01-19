Трент Александер-Арнолд продлил контракт с «Ливерпулем»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд продлил контракт с клубом. Игрок остается в команде Юргена Клоппа.

Футболист подписал с «красными» долгосрочное соглашение. Он признался, что очень рад новому контракту.

Ранее появилась информация, что контракт англичанина, рассчитанный до лета 2020, будет продлен до 2024 года.

Напомним, Александер-Арнолд в нынешнем сезоне АПЛ провел 17 игр, забил один мяч и сделал три голевые передачи. «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии с 57 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»