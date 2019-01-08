«Арсенал» нацелился на игрока «Кальяри» Бареллу

Полузащитник «Кальяри» Николо Барелла вошел в сферу интересов «Арсенала». Но лондонский клуб не единственный претендент на игрока.

Хавбек привлек внимание «Наполи». Считается, что клуб является основным конкурентом «канониров» в борьбе за футболиста. Будущим летом неаполитанцы намерены выложить за него 45-50 млн евро.

Ранее была информация, «Челси» также интересуется итальянцем. Кроме того сообщалось, что на Бареллу претендуют «Ювентус» и «Интер».

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел за «Кальяри» 18 игр и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia