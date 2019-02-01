Следствие попросит продлить арест Александра Кокорина и Павла Мамаева

Автор: Дарья Григорьева 0

Следствие по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева попросит суд продлить арест. Шестого февраля Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство.

«Надеюсь, что суд отреагирует на допущенную следствием волокиту в расследовании и ознакомлении, и откажет в удовлетворении очередного ходатайства о продлении срока стражи. Основания для этого очевидны», — заявил адвокат  Мамаева Игорь Бушманов.

Напомним, что Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий находятся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу. Они за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года были заключены под стражу на два месяца. Позже их арест решили продлить до 8 февраля.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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