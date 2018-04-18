Установлены личности фанатов, ухавших в адрес Поля Погба в матче Россия — Франция

Начальник отдела безопасности РФС Алексей Толкачев рассказал о том, кто проявлял расизм по отношению к французу Полю Погба во время матча с Россия — Франция. Нарушителей готовятся привлечь к ответственности.

Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачев поведал о ходе расследования в связи с проявлением расизма болельщиками на товарищеском матче России и Франции (1:3), который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге. Во время игры в адрес хавбека гостей Поля Погба раздавались ухания.

– РФС направлял запрос в МВД России с просьбой установить личности, которые совершили данное деяние, которое дисциплинарный орган ФИФА, квалифицирует как расистское проявление, — сказал Толкачев. – Более того, сегодня я разговаривал с представителем МВД России и он мне подтвердил, что данные лица установлены, и полиция начала проверочные мероприятия с целью привлечения их к ответственности согласно закону.

Могу добавить, что рассматривается вопрос о включении данных лиц в базу данных, нахождение в которой не позволит им получить паспорт болельщика, а соответственно и посещать матчи чемпионата мира 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»