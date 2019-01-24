«Реал» возглавил рейтинг клубов по доходам

Аналитическая компания Deloitte представила отчет. Организация составила рейтинг доходов европейских футбольных клубов по итогам сезона-2017/18.
В списке компании лидирующую позицию занял «Реал». Мадрид заработал рекордную сумму денег — 750,9 млн евро. «Сливочные» опередили «Барселону» (690,4 млн евро) и «Манчестер Юнайтед» (666 млн евро).
В топ-10 также вошли следующие команды:
4. «Бавария» (629,2 млн евро)
5. «Манчестер Сити» (568,4 млн евро)
6. «ПСЖ» (541,7 млн евро)
7. «Ливерпуль» (513,7 млн евро)
8. «Челси» (505,7 млн евро)
9. «Арсенал» (439,2 млн евро)
10. «Тоттенхэм» (428,3 млн евро)
В топ-30 вошел единственный представитель РПЛ — «Зенит». Петербургский клуб занял 25 место. Его доходы составили 167,8 млн евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Deloitte