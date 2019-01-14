«Локомотив» отправился на сбор в Катар

Автор: Дарья Григорьева 0

Футболисты «Локомотива» вылетели в Катар. Об этом сообщил официальный Twitter команды. 

В Катаре с 14 по 29 января столичный клуб проведет первый сбор. «Железнодорожники» примут участие в турнире, где сыграют против «Зенита» (22 января), «Ростова» (25 января) и «Спартака» (29 января).

Второй сбор они проведут с 4 по 19 февраля в Испании. Затем московский клуб вернется в Россию, чтобы  продолжить подготовку ко второй половине сезона.

Напомним, что после 17 туров в РПЛ команда под руководством Юрия Семина занимает пятое место с 28 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный «твиттер» ФК «Локомотив» Москва

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