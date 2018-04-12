Андрес Иньеста подписал контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста близок к переходу в чемпионат Китая. Сумма его контракта составит несколько миллионов долларов.

Как сообщает английское издание со ссылкой на Catalunya Radio, 33-летний испанец подписал контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»сроком на три года с опцией продления еще на год. Сумма контракта Иньесты с китайским клубом составит 37 млн долларов до вычета налогов.

Напомним, что за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступают полузащитник Аксель Витцель, а также нападающие Алешандре Пато и Антони Модест. Сам Андрес Иньеста провел 24 матча в примере, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: La Liga News UK