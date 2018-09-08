Джон Терри проходит медосмотр в «Спартаке»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Terry

Бывший защитник «Челси» Джон Терри близок к переходу в «Спартак». Он уже проходит медосмотр.

37-летний футболист, который сейчас находится в статусе свободного агента, проходит медосмотр в московском клубе.

Руководство красно-белых решило пригласить англичанина в связи с травмой защитника Самуэля Жиго, который пропустит полгода.

Терри прошлый сезон отыграл в составе «Астон Виллы», провел 35 матчей и забил один мяч. В недавнем интервью он заявил, что находится в лучшей форме за последние 8-10 лет.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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