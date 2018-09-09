Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами из-за его детей

Стали известны некоторые подробности расставания защитника «Марселя» Адиля Рами с моделью Памелой Андерсон. Модель посчитала, что из-за нее он проводит со своими близнецами мало времени.

Ранее появилась информация, что расставание произошло через несколько дней после того, как Андерсон ответила отказом на предложение футболиста выйти за него замуж.

«Проведенная неделя с 2-летними сыновьями-двойняшками Адиля разбила Памеле сердце, ведь он видится с детьми не так часто, как должен. Поэтому она решила уйти.

Памела посчитала себя причиной того, что Адиль недостаточно много времени проводит с детьми. Она удаляет себя из его жизни, чтобы он проводил больше времени с детьми», – сообщил источник.

Рами минувшим летом стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Он был в заявке команды на ЧМ-2018, но не получил игрового времени на турнире. По окончании чемпионата 32-летний футболист объявил о завершении выступлений за сборную.

Фото: Global Look Press

Источник: Page Six