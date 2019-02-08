ФИФА выразила соболезнования родственникам игрока Салы

Автор: Дарья Григорьева 0

ФИФА выступила с соболезнованиями в адрес родственников новичка «Кардифф Сити» Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона, погибших при крушении самолета. Организация сообщила об этом в официальном Twitter. 

«ФИФА и все футбольное сообщество глубоко опечалены смертью Эмилиано Салы. Федерация и ее президент Джанни Инфантино хотели бы выразить искренние соболезнования друзьям и семье футболиста. Наши мысли также с родственниками пилота Дэвида Ибботсона», — написано в сообщении ФИФА.

Сегодня, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолете тело принадлежит футболисту.

Напомним, 21 января игрок вылетел на частном самолете в Уэльс, но в столицу нападающий так и не прибыл. Воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолет и тело аргентинца на дне Ла-Манша.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Twitter FIFA

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