Диего Годин может покинуть «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Диего Годин может сменить клубную прописку. Футболист заинтересовал итальянскую команду.

По окончании сезона игрок, на правах свободного агента, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Интере». Предполагается, что уругваец согласовал двухлетний контракт с миланским клубом с опцией продления еще на сезон.

Напомним, что Диего Годин перешел в «Атлетико» в 2010 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел за «матрасников» 13 игр и забил два мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia