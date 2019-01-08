Клубы Примеры интересуются Перейрой

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра может сменить клубную прописку. Есть вероятность, что игрок переберется в чемпионат Испании. 

Футболист вошел в сферу интересов трех клубов Ла Лиги: «Валенсии», «Эспаньола» и «Сельты».

Раннее была информация, что «быки» не собираются продлевать контракт с хавбеком. Нынешнее соглашение уругвайца с клубом действует до лета 2019 года.

Напомним, что в текущем сезоне РПЛ Перейра за «Краснодар» провел 14 игр и отметился одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: ElDesmarque

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Владимир Быстров

Владимир Быстров: «Ничего хорошего «Спартаку» не светит, он отвалится от чемпионской гонки»

Марипан

«Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Барселона» и «Рома» интересуются чилийским защитником Гильермо Марипаном

Спортивный директор «Байера»: «Краснодар – опасный противник, но наша цель – выход в следующий раунд»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 