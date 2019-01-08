Клубы Примеры интересуются Перейрой

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра может сменить клубную прописку. Есть вероятность, что игрок переберется в чемпионат Испании.

Футболист вошел в сферу интересов трех клубов Ла Лиги: «Валенсии», «Эспаньола» и «Сельты».

Раннее была информация, что «быки» не собираются продлевать контракт с хавбеком. Нынешнее соглашение уругвайца с клубом действует до лета 2019 года.

Напомним, что в текущем сезоне РПЛ Перейра за «Краснодар» провел 14 игр и отметился одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: ElDesmarque