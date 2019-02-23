Ферран Торрес: «С «Краснодаром» будет сложно, он силен»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Он поделился своим мнением о «Краснодаре».  

«Краснодар» может быть априори более проходимым соперником, чем другие. Но мы должны рассматривать эти матчи с ними, как финал.

С российским клубом будет сложно, он силен, в своей лиги занимает второе место и уступает только «Зениту». Пауза в их чемпионате не оказалась для «Краснодара» проблемой. Он прошел «Байер» из Бундеслиги и находится на хорошем уровне», — сказал футболист «Валенсии».

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Валенсия» пройдет 7 марта, а ответный — 14 марта.

Фото: Global Look Press
Источник: Europapress.es

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