Адвокат Мамаева: «Апелляцию подадим. Будем обжаловать решение»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал решение суда продлить арест футболиста до 8 апреля. Он подвел итоги заседания.

«Надежда была. Хотели, чтобы суд услышал и принял законное обоснованное решение. Но нас не всегда слышат или делают вид, что не слышат. Разумных доводов было много для отклонения ходатайства и выбора альтернативной меры содержания. Со стороны обвинения были только голословные умозаключения, которые ничем не были подтверждены.

Апелляцию подадим. Будем обжаловать решение. Будет ли это эффективно — вопрос к суду. Мы свои обязанности выполним в полном объеме», — заявил Бушманов.

Напомним, что братья Кирилл и Александр Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий находятся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу. За участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года они были заключены под стражу на два месяца. Позже их арест решили продлить до 8 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru