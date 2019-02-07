ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных

Автор: Дарья Григорьева 0

FIFA

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Федерация разместила список команд на официальном сайте. 

Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге. В активе команды под руководством Станислава Черчесова на сегодняшний день 1424 очка.

В списке лидирует сборная Бельгии (1727 очков). За ней располагается Франция (1726).

Сейчас топ-10 рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1727 очков),
2. Франция (1726),
3. Бразилия (1676),
4. Хорватия (1634),
5. Англия (1631),
6. Португалия (1614),
7. Уругвай (1609),
8. Швейцария (1599),
9. Испания (1591),
10. Дания (1589),
50. Россия (1424)

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФИФА

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