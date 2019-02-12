«Челси» может уволить Маурицио Сарри

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может покинуть команду. Итальянскому специалисту грозит отставка.

Лондонский клуб может уволить нынешнего наставника в случае вылета «аристократов» из Лиги Европы.

Сарри необходимо решить задачу — пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона или за счет победы в Лиге Европы или путем попадания в четверку АПЛ.

Напомним, что в 1/16 финала «Челси» встретится с «Мальме». В чемпионате Англии команда под руководством Сарри занимает 6 место с 50 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph