Лионель Месси может вернуться в сборную Аргентины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о возможном возвращении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в национальную команду. Он выразил надежду, что это может случиться.

«Я не часто общаюсь с Месси, но мы поддерживаем связь. Gостараемся, чтобы Лионель присоединился к сборной в 2019 году. Нам предстоят переговоры, и мы с оптимизмом полагаем, что все пройдет хорошо. Это важно для сборной. Любой тренер хотел бы работать с Месси, а я больше, чем кто-либо другой», — заявил Скалони.

Напомним, что форвард, после неудачного выступления сборной Аргентины на чемпионате мира в 2018 году, решил завершить на время карьеру в национальной команде.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com (EN)