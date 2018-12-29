Лионель Месси может вернуться в сборную Аргентины

Автор: Дарья Григорьева 0

Leo Messi

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о возможном возвращении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в национальную команду. Он выразил надежду, что это может случиться. 

«Я не часто общаюсь с Месси, но мы поддерживаем связь. Gостараемся, чтобы Лионель присоединился к сборной в 2019 году. Нам предстоят переговоры, и мы с оптимизмом полагаем, что все пройдет хорошо. Это важно для сборной. Любой тренер хотел бы работать с Месси, а я больше, чем кто-либо другой», — заявил Скалони.

Напомним, что форвард, после неудачного выступления сборной Аргентины на чемпионате мира в 2018 году, решил завершить на время карьеру в национальной команде.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com (EN)

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