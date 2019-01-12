Жиго может вернуться в общую группу уже через месяц

Автор: Дарья Григорьева 0

Футболисты «Спартака» Сальваторе Боккетти, Самюэль Жиго, Андрей Ещенко и Фернандо работают по индивидуальной программе. Физиотерапевт «красно-белых» Дмитрий Миронов рассказал о восстановлении травмированных.

Как сообщает пресс-служба клуба, игроки проходят комплекс физиотерапевтических процедур, занимаются в тренажерном зале, плавают в бассейне. При этом Жиго чередует это с работой на поле.

Миронов заявил, что у всех футболистов наблюдается положительная динамика, но при этом у каждого на данном этапе свой уровень подготовки.

«У Фернандо все еще остаются последствия прошлогодней травмы. Ещенко перенес операцию всего месяц назад, поэтому у него сейчас по большому счету только начальный этап восстановления. Боккетти оперировали даже позже, но у него совсем другой характер травмы, и мы рассчитываем, что уже на следующем сборе в Катаре он начнет работать на поле.
Наконец, очень радует динамика восстановления Жиго. Надеемся, что через месяц он присоединится к общей группе. Сейчас Самюэль уже активно работает на поле с мячом, хотя и индивидуально», — сказал физиотерапевт.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»
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