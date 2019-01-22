«Реал» намерен подписать Кристиана Эриксена

«Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену. Мадрид планирует подписать датчанина.

Сообщается, что в сделку «сливочные» готовы включить и нынешнего хавбека «Баварии» Хамеса Родригеса. Колумбийский футболист, выступающий уже два года на правах аренды за мюнхенский клуб, теперь не всегда играет при новом главном тренере немецкой команды Нико Коваче. Полузащитник сомневается в продлении контракта с «Баварией» и своего будущего в Германии.

Ранее была информация, «шпоры» планируют получить за Эриксена не менее 250 млн евро. Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ он провел 20 игр, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: As