Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «ПСЖ» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед»

В первом матче плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «ПСЖ». Встреча команд завершилась победой парижан.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (АНГЛИЯ) — ПСЖ (ФРАНЦИЯ) — 0:2 (0:0)

Манчестер. 12 февраля.

Стадион: «Олд Траффорд». 75 176 зрителей.

Судья: Даниэле Орсато (Италия).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Байи, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Санчес, 45), Марсьяль (Мата, 46), Рэшфорд (Лукаку, 84).

«ПСЖ»: Буффон, Керер, Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньос, Верратти (Паредес, 75), Алвес, Дракслер, Ди Мария (Дагба, 81), Мбаппе.

Гол: 1:0 — Кимпембе (53), 2:0 — Мбаппе (60).

Предупреждения:. Кимпембе (11), Дракслер (19), Погба (26), Янг (30), Бернат (34), Линделеф (50), Алвес (62), Эррера (87), Шоу (90).

Удаление: Погба (89).

7 (2) удары (в створ) 11 (5)

16 фолы 7

3 угловые 5

45 % владения мячом 55

Первый тайм для «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» оказался безрезультативным. Команды обменялись опасными моментами, но открыть счет ни «красным дьяволам», ни парижанам так и не удалось. Но после перерыва гости быстро захватили инициативу, и уже через несколько минут Кимпембе вколотил мяч в ворота. Второй гол «ПСЖ» долго ждать не пришлось. Ди Мария с фланга отдал точную передачу в ноги Мбаппе, и молодой игрок из центра в штрафной отправил мяч в правый угол ворот. Хоть и «Манчестер Юнайтед» несколько раз форсировал владения Буффона, но додавить парижан у хозяев не получилось. Беспроигрышная серия Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «красных дьяволов» подошла к концу.

Фото:Twitter UEFA

Источник: Еженедельник «Футбол»