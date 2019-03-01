«Барселона» подшутила над Лукой Модричем

Автор: Дарья Григорьева 0

После ответного матча 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» (3:0) каталонский клуб сделал любопытную запись. «Сине-гранатовые» подшутили над полузащитником «сливочных» Лукой Модричем. 

«Барселона» в своем Twitter опубликовала пост с моментом, где хорват пытается остановить форварда каталонцев Лионеля Месси, хватаясь за футболку аргентинца.

«Намного проще получить футболку Месси в нашем онлайн-магазине», – написано в сообщении «сине-гранатовых».

Напомним, что «Барселона» сыграет в финале Кубке Испании с «Валенсией» 25 мая.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Twitter «Барселоны»

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