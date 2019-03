«Барселона» подшутила над Лукой Модричем

После ответного матча 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» (3:0) каталонский клуб сделал любопытную запись. «Сине-гранатовые» подшутили над полузащитником «сливочных» Лукой Модричем.

«Барселона» в своем Twitter опубликовала пост с моментом, где хорват пытается остановить форварда каталонцев Лионеля Месси, хватаясь за футболку аргентинца.

«Намного проще получить футболку Месси в нашем онлайн-магазине», – написано в сообщении «сине-гранатовых».

🔵🔴 It's much easier to get a #Messi shirt by going to our online store 👉 https://t.co/Of4Zk6Ygg9 😋 pic.twitter.com/Q5VC9dtSXZ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2019