В чемпионате Испании «Эспаньол» установил рекорд

В чемпионате Испании «Эспаньол» установил любопытное достижение. Клуб стал рекордсменом по количеству безголевых ничейных результатов.

Сообщается, что для «бело-синих» это уже 200-ая игра с таким результатом. Теперь «Эспаньол» занимает первое место по этому показателю в Ла Лиге. На второй строчке расположился «Атлетик» из Бильбао (199), за ним — «Севилья» (187).

Напомним, что на данный момент в чемпионате Испании «попугаи» находятся на 14 месте с 29 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter Opta