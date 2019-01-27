«Манчестер Сити» интересуется хавбеком «Шальке»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Шальке» Себастьян Руди может сменить клубную прописку. Игрок заинтересовал «Манчестер Сити».

Сообщается, что «горожане» намерены арендовать футболиста «кобальтовых» до конца сезона. Но «горняки» планируют расстаться с Руди только на условиях полной продажи. Немцы хотели бы получить с трансфера полузащитника около 40 млн евро.

Напомним, что в Бундеслиге «Шальке» занимает 12 место с 22 очками. Английский клуб располагается на второй строчке АПЛ с 56 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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