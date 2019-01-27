«Манчестер Сити» интересуется хавбеком «Шальке»

Полузащитник «Шальке» Себастьян Руди может сменить клубную прописку. Игрок заинтересовал «Манчестер Сити».

Сообщается, что «горожане» намерены арендовать футболиста «кобальтовых» до конца сезона. Но «горняки» планируют расстаться с Руди только на условиях полной продажи. Немцы хотели бы получить с трансфера полузащитника около 40 млн евро.

Напомним, что в Бундеслиге «Шальке» занимает 12 место с 22 очками. Английский клуб располагается на второй строчке АПЛ с 56 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun