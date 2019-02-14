Суд рассмотрит апелляции по делу Кокорина и Мамаева

Автор: Дарья Григорьева 0

Адвокат Вячеслав Барик, который представляет интересы футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла, прокомментировал ситуацию. Он сказал,  когда будет рассмотрена апелляция на продление задержания под стражей Кокориных и Павла Мамаева.

«На сайте информации пока нет, но предварительно пресс-секретарь Тверского суда сообщил, что рассмотрение назначено на 25 февраля», – заявил Барик.

Напомним, что 6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 8 апреля. После судебного заседания защита футболистов объявила о том, что собирается обжаловать вердикт.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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