Мбаппе пожертвовал деньги на поиски пилота самолета, на котором летел Сала

Семья пилота Дэвида Ибботсона, управляющего самолетом, на котором летел новичок «Кардиффа Сити» Эмилиано Сала, собирает деньги. Близкие пилота намерены оплатить поисковую операцию.

Ранее воздушное судно, на котором аргентинец отправился в Уэльс, потерпело крушение. Четвертого февраля обломки самолета были обнаружены на дне Ла-Манша. Среди них нашлось тело нападающего.

Но Ибботсон не был найден. И его семья объявила о сборе средств для поисковой операции на платформе GoFundMe. На данный момент ей удалось собрать более 100 тысяч фунтов.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не остался в стороне. Он пожертвовал 27 000 фунтов на поиски пилота. Также 1000 фунтов перечислил Гари Линекер.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC