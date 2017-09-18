Харри Кейн и Алексис Санчес могут перейти в «Реал»

Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении двух звезд лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма». «Сливочные» рассчитывают подписать Алексиса Санчеса и Харри Кейна.

Главный тренер команды Зинедин Зидан находится в поиске нового 9-го номера. Француз внимательно следит за названными игроками.

При этом Санчес является приоритетной целью чемпионов Испании и может переехать в Мадрид уже в январе. Работу по трансферу Кейна победители Лиги чемпионов прошедших двух лет начнут следующим летом.

Фото: Global Look Press

Источник: Tribalfootball