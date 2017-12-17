Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии со счетом 3:0 и завоевала Кубок Первого канала. Подопечные Олега Знарка завершила домашний этап Евротура на первом месте впервые с 2014 года.

Россияне одержали победы во всех трех матчах, превзойдя также шведов (3:1) и канадцев (2:0).

Таким образом, сборная России возглавила общий зачет Евротура сезона-2017/2018 года, имея в активе 15 очков. На втором и третьем местах располагаются соответственно Финляндия (13 очков) и Чехия (11 очков).

«Осталось меньше двух месяцев до Олимпиады, каждому из нас нужно как можно лучше себя подготовить к этому турниру, — подчеркнул после матча капитан сборной России Илья Ковальчук. — Поэтому необходимо, может быть, в чем-то даже себя ущемить, побольше отдохнуть и быть готовым на сто процентов к старту олимпийского турнира».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»