Легенда итальянского футбола Андреа Пирло объявил о завершении карьеры. В декабре 2017-го года у «Маэстро» истекает контракт с «Нью-Йорк Сити».

«Ты понимаешь, когда твое время приходит. У тебя проблемы с физическим состоянием каждый день, ты не можешь тренироваться так, как хочешь, потому что у тебя какие-то проблемы.

В моем возрасте нужно остановиться. Ты не сможешь играть вечно, до 50 лет. Я займусь чем-нибудь другим», – сказал Пирло.

Полузащитник шесть раз становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и вместе со сборной брал кубок Чемпионата мира 2006-го года.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal