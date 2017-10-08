Андреа Пирло объявил о завершении карьеры

Автор: Никита Воробьев 0

Пирло

Легенда итальянского футбола Андреа Пирло объявил о завершении карьеры. В декабре 2017-го года у «Маэстро» истекает контракт с «Нью-Йорк Сити».

«Ты понимаешь, когда твое время приходит. У тебя проблемы с физическим состоянием каждый день, ты не можешь тренироваться так, как хочешь, потому что у тебя какие-то проблемы.

В моем возрасте нужно остановиться. Ты не сможешь играть вечно, до 50 лет. Я займусь чем-нибудь другим», – сказал Пирло.

Полузащитник шесть раз становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и вместе со сборной брал кубок Чемпионата мира 2006-го года.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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