Юрий Калитвинцев отправлен в отставку, главным тренером «Динамо» назначен Дмитрий Хохлов

Автор: Никита Воробьев 0

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности наставника бело-голубых назначен Дмитрий Хохлов.

На сегодняшнем собрании игрокам объявили о перестановках.

Калитвинцев возглавлял «Динамо» с лета 2016 года и взял вместе с командой чемпионство в ФНЛ, вернувшись в элиту российского футбола. В настоящий момент московский клуб занимает предпоследнее место в РФПЛ.

Хохлов закончил карьеру в «Динамо» в 2010 году и в нынешнем сезоне руководил молодежной командой клуба. В 2015-м был уволен из «Кубани» спустя три месяца после начала работы.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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