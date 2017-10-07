Юрий Калитвинцев отправлен в отставку, главным тренером «Динамо» назначен Дмитрий Хохлов

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности наставника бело-голубых назначен Дмитрий Хохлов.
На сегодняшнем собрании игрокам объявили о перестановках.
Калитвинцев возглавлял «Динамо» с лета 2016 года и взял вместе с командой чемпионство в ФНЛ, вернувшись в элиту российского футбола. В настоящий момент московский клуб занимает предпоследнее место в РФПЛ.
Хохлов закончил карьеру в «Динамо» в 2010 году и в нынешнем сезоне руководил молодежной командой клуба. В 2015-м был уволен из «Кубани» спустя три месяца после начала работы.
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс