За два месяца нападающий «Стока» трижды стал отцом. Все дети появились от разных матерей

Нападающий английского «Сток Сити» Сайдо Бераино трижды стал отцом с июля этого года. По данным СМИ, все дети появились от разных матерей.

У бывшей девушки бурундийского игрока родился сын. Как известно, пара рассталась еще до рождения ребенка, когда невеста узнала, что Бераино изменяет ей с моделью Челси Лавлейс. Эта девушка же родила от футболиста дочку 17 июля.

Также еще одна женщина заявляет, что Сайдо — отец ее ребенка, который появился на свет 15 июля. Она собирается подавать в суд на спортсмена, чтобы он признал отцовство. Имя девушки не сообщается.

25-летний форвард не забивал за «Сток» 913 дней и прервал неудачную серию в нынешнем сезоне Чемпионшипа. На данный момент на счету Бераино 1 гол, а его недельный заработок составляет 70 тысяч фунтов в неделю.

Фото: GLobal Look Press

Источник: The Sun