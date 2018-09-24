За два месяца нападающий «Стока» трижды стал отцом. Все дети появились от разных матерей

Автор: Дмитрий Темников 0

Нападающий английского «Сток Сити» Сайдо Бераино трижды стал отцом с июля этого года. По данным СМИ, все дети появились от разных матерей. 

У бывшей девушки бурундийского игрока родился сын. Как известно, пара рассталась еще до рождения ребенка, когда невеста узнала, что Бераино изменяет ей с моделью Челси Лавлейс. Эта девушка же родила от футболиста дочку 17 июля.

Также еще одна женщина заявляет, что Сайдо — отец ее ребенка, который появился на свет 15 июля. Она собирается подавать в суд на спортсмена, чтобы он признал отцовство. Имя девушки не сообщается.

25-летний форвард не забивал за «Сток» 913 дней и прервал неудачную серию в нынешнем сезоне Чемпионшипа. На данный момент на счету Бераино 1 гол, а его недельный заработок составляет 70 тысяч фунтов в неделю.

Фото: GLobal Look Press
Источник: The Sun

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