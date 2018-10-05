Эден Азар: «Агуэро, де Брюйне, Салах и Канте – лучшие игроки АПЛ»

Полузащитник «Челси» Эден Азар назвал лучших игроков чемпионата Англии. Среди них только один товарищ по команде бельгийца.

«Кто-то посчитает, что в числе лучших должны быть игроки, которые забивают больше голов, но кто-то с этим не согласится. В данный момент я тоже играю неплохо, но назовут меня лучшим игроком или нет, мне все равно.

В премьер-лиге много топ-игроков. Агуэро один из лучших. Де Брюйне травмирован, но он также является одним из лучших. Салах был лучшим в прошлом сезоне. У нас играет Нголо Канте, который также в этом списке», — сказал Азар.

Азар в текущем сезоне чемпионата Англии провел 7 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail