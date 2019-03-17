Константин Генич: «Большого количества голов не жду»

Известный журналист Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в рамках 20-го тура РПЛ. Он прокомментировал свое решение.

«Не думаю, что «Спартак» имеет преимущество из-за того, что не играл на неделе. Нет смысла останавливаться на игре «Зенита» в Вильярреале, потому что у него там был смешанный состав. Я вполне допускаю, что «Зенит» мысленно думал о матче со «Спартаком». То, что произошло в первой игре, было тяжело повернуть в свою сторону. Хотя забей Азмун, кто знает, чем бы там все закончилось.

Здесь надо переключиться «Зениту», сыграть по плану, чтобы не проиграть. Необязательно ехать с мыслью во что бы то ни стало одержать победу. Одержит победу — вообще замечательно, это прямая дорога к чемпионству. Но если «Зенит» не проиграет «Спартаку», который грезит попасть в лигочемпионскую зону и желает побороться за чемпионство, то этот результат в Петербурге всех удовлетворит.

Очень сложный матч для прогноза. «Спартак» ведь тоже не убеждает, играет рвано, непредсказуемо. К тому же не будет дисквалифицированных Гулиева и Зе Луиша. А если нет Зе, то выиграть верх будет очень тяжело у обороны «Зенита».

Большого количество голов не жду. Первый тайм может получиться разведочным, осторожным. Моя ставка — ничья в первом тайме», — заявил Генич.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров