Олег Кононов: «Единство и вера – то, что сейчас нужно «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказал мнение о том, чего не хватает команде. Он сказал это самим болельщикам.

«Спартак» – самый титулованный клуб в России и самый популярный. Не даром его называют народной командой. Единство и вера – это то, что нам сейчас нужно. Приходите на наши матчи, мы сделаем все, чтобы победить», – сказал Канонов болельщикам.

Тренер «Спартака» выступил на мероприятии в честь празднования 97-го дня рождения клуба. На данный момент московский клуб занимает 5-ю строчку в чемпионате с 36 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»