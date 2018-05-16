«РБ Лейпциг» объявил об уходе главного тренера Ральфа Хазенхюттля

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль покидает свой пост. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

«Клуб вполне справедливо не захотел продлевать контракт, и мы решили, что нежелательно вступать в заключительный год контракта без определенного будущего.

Как мне кажется, для реализации долгосрочных целей «РБ Лейпциг» нужно стремиться к долгосрочному контрактному решению. Нужно говорить честные слова и иметь возможность выбрать четкое «нет», а не успокаивающее «да».

Поэтому я и попросил клуб о досрочном расторжении контракта. Благодарю за поддержку всех сотрудников клуба и болельщиков. Никогда не забуду время, проведенное в Лейпциге», – прокомментировал этот факт Хазенхюттль.

Специалист возглавил клуб летом 2016 года, после выхода «РБ» в первую бундеслигу.

В первый сезон клуб занял второе место и пробился в Лигу чемпионов, там занял третье место в группе и добрался до 1/4 финала Лиги Европы. В чемпионате же в этом сезоне «Лейпциг» стал лишь шестым.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «РБ Лейпциг»