Массимилиано Аллегри — главный претендент на пост тренера «Арсенала»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может переехать в Англию уже этим летом. Руководство лондонского «Арсенала» уверенно в подписании итальянского специалиста.
В «Арсенале» считают, что добились большого прогресса в переговорах с Аллегри. На недавней встрече с агентом итальянца боссы лондонского клуба обсудили трансферный бюджет и состав тренерского штаба.
Отмечается, что Массимилиано уже некоторое время учит английский язык с личным преподавателем.
«Арсенал» планирует объявить о назначении нового главного тренера до начала чемпионата мира в России.
Фото: Global Look Press
Источник: The Times