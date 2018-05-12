Массимилиано Аллегри — главный претендент на пост тренера «Арсенала»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может переехать в Англию уже этим летом. Руководство лондонского «Арсенала» уверенно в подписании итальянского специалиста.

В «Арсенале» считают, что добились большого прогресса в переговорах с Аллегри. На недавней встрече с агентом итальянца боссы лондонского клуба обсудили трансферный бюджет и состав тренерского штаба.

Отмечается, что Массимилиано уже некоторое время учит английский язык с личным преподавателем.

«Арсенал» планирует объявить о назначении нового главного тренера до начала чемпионата мира в России.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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