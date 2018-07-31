Президент «Наполи» хочет купить «Бари»

Автор: Михаил Серебряков 0

Бари

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен приобрести обанкротившейся клуб «Бари». В прошлом сезоне «Бари» занял 7-е место в серии B, но клуб признали банкротом и лишили профессионального статуса.

Следующий сезон команда скорее всего начнет в серии D. По информации СМИ, Де Лаурентис намерен купить клуб и построить амбициозный проект, чтобы вернуть «Бари» в серию А за три сезона.

Правила итальянского футбола запрещают, чтобы два и более клубов одного владельца выступали в одной лиге.

На вопрос о том, какой из клубов Де Лаурентис продаст, если оба окажутся в серии A, президент «Наполи» ответил, что собирается отменить правила.

«Мы убедим итальянских спортивных чиновников изменить правила. Это будет революция», – заявил Де Лаурентис.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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