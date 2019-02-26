«Челси» оштрафовал Кепу Аррисабалагу

«Челси» разобрался в ситуации, связанной с главным тренером Маурицио Сарри и вратарем Кепой Аррисабалагой. Недопонимание между наставником и футболистом случилось в финале Кубка английской лиги.

Сообщается, что лондонский клуб принял решение оштрафовать голкипера на недельную зарплату. Эти деньги пойдут в благотворительный фонд «Chelsea Foundation».

Напомним, в концовке овертайма финального матча Кубка лиги между «Челси» и «Манчестер Сити» Кепа отказался покинуть поле и уступить место другому вратарю Вилли Кабальеро. Замену игрока требовал главный тренер «Челси» Сарри. Затем итальянец покинул тренерскую скамейку, но вскоре вернулся. Выиграл встречу «Манчестер Сити», он победил по пенальти.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Челси»