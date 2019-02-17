«МЮ» определился с главной трансферной целью

«Манчестер Юнайтед» определился с главной трансферной целью на лето 2019 года. Английский клуб намерен подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Сообщается, что «красные дьяволы» заинтересованы в футболисте. Ранее они уже делали итальянскому клубу предложение о приобретении игрока в размере 60 млн евро. Но нерадзурри отказались от продажи словака, так как они планируют выручить не менее 90 млн.

Напомним, что контракт защитника с «Интером» действует до лета 2022 года. Шкриньяр перешел в миланский клуб в 2017 году. В нынешнем сезоне чемпионата Италии он провел 21 матч.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent