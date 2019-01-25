Денис Суарес не намерен продлевать контракт с «Барсой»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес отклонил новое предложение «сине-гранатовых». Он не намерен продлевать контракт с каталонцами.

Сообщается, что игрок отказался от соглашения с клубом из-за предложенных условий, которые  не соответствовали его ожиданиям. Кроме того Суарес продолжает настаивать на трансфере в «Арсенал». Но продление контракта хавбека с «Барселоной»  — главное условие лондонского клуба для перехода в стан «канониров».

Напомним, что футболист перебрался в каталонскую команду в 2016 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел за «сине-гранатовых» только два матча.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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