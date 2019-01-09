«Реал» определил свою главную трансферную цель

«Реал» определился с главной целью на ближайшее трансферное окно. Мадридский клуб заинтересовался защитником «Порту» Эдером Милитао.

Считается, что «сливочные» готовы приобрести футболиста. Контракт игрока с «драконами» рассчитан до лета 2023 года. Но соглашение включает опцию выкупа за 42 млн евро. Причем, утверждается, что по окончании сезона эта сумма вырастит до 50 млн.

Ранее была информация, на Милитао претендует и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, бразилец перешел в «Порту» в 2018 году. В нынешнем сезоне в чемпионате Португалии он провел 13 игр, забил один мяч и отметился одной голевой передачей.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Football Espana