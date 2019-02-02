Тибо Куртуа: «Предпочел бы переход Азара в «Реал», а не Неймара»

Автор: Дарья Григорьева 0

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что хотел бы видеть в мадридской команде полузащитника «Челси» Эдена Азара. Он предпочел бы переход бельгийца, а не трансфер форварда «ПСЖ» Неймара.

«Конечно, я бы предпочел переход Азара. Мне нравится его стиль игры. Но выбор за руководством.

Вопрос должен быть адресован не мне, а руководству клуба. У нас та команда, которая есть на данный момент. Бензема в хорошей форме, Бэйл здорово стартовал в сезоне, но затем, к сожалению, он столкнулся с травмами. Вы видите, что у нас много прекрасных футболистов, но иногда нам не удается забивать», — заявил вратарь.

Напомним, что после 21-го тура чемпионата Испании «сливочные» располагаются на третьей строчке с 39 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Het Laatste Nieuws

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