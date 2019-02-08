«Лос-Анджелес Гэлакси» установит статую Дэвида Бекхэма

«Лос-Анджелес Гэлакси» установит памятник Дэвиду Бекхэму. Таким образом клуб намерен увековечить своего экс-полузащитника.
Статуя английского футболиста будет располагаться около стадиона. «Лос-Анджелес Гэлакси» планирует открыть ее к первому матчу сезона. Он состоится 2 марта.
Впервые в истории МЛС клуб решил установить скульптуру своего игрока. Предполагается, что Бекхэм также посетит мероприятие.
Напомним, что англичанин выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2007 по 2012 год.
Фото: Global Look Press
Источник: ESPN