«Лос-Анджелес Гэлакси» установит статую Дэвида Бекхэма

Автор: Дарья Григорьева 0

«Лос-Анджелес Гэлакси» установит памятник Дэвиду Бекхэму. Таким образом клуб намерен увековечить своего экс-полузащитника. 

Статуя английского футболиста будет располагаться около стадиона. «Лос-Анджелес Гэлакси» планирует открыть ее к первому матчу сезона. Он состоится 2 марта.

Впервые в истории МЛС клуб решил установить скульптуру своего игрока.  Предполагается, что Бекхэм также посетит мероприятие.

Напомним, что англичанин выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2007 по 2012 год.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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