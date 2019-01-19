Райан Гиггз: «Одержать шесть побед подряд — фантастическое достижение»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнение о главном тренере команды Оле-Гуннаре Сульшере. Он заявил, что норвежец неплохо справляется на этой должности.

«Я не удивлен тем, что Оле хорошо начал работу в «Манчестер Юнайтед». На любом уровне одержать шесть побед подряд — это фантастическое достижение.

Сульшер и футболисты прекрасно себя проявили, команда поднялась в чемпионате. Сейчас в «Манчестер Юнайтед» другая атмосфера. Я был на паре матчей. Мы выиграли и забили много голов», — сказал Гиггз.

Он также добавил, что верит в «красных дьяволов». По его мнению, они смогут попасть в топ-4 по окончании сезона.

Напомним, что манкунианцы в АПЛ занимают 6 место с 41 очком.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports