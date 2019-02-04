Переизбрание Джанни Инфантино поддержали 196 федераций

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино имеет поддержку нескольких федераций на предстоящих выборах главы организации. У него есть и конкурент.

По сообщениям СМИ, Инфантино поддерживают 196 федераций. Единственный его возможный противник на выборах — Рамон Вега, бывший футболист «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии.

Выборы президента ФИФА пройдут 5 июня нынешнего года на конгрессе организации в Париже.

Напомним, что Инфантино возглавляет Международную федерацию футбола с февраля 2016 года.

Фото: Globlal Look Press

Источник: ТАСС