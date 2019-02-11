В рамках 18-го тура РПЛ «Енисей» примет «Ростов» в Сочи на арене «Фишт». Перенос матча на другой стадион связан с проведением XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

«Перенос игры на резервный стадион связан с тем, что Центральный стадион будет использоваться для проведения мероприятий Универсиады, политически важного события не только для Красноярского края, но и всей России», — говорится в официальном сообщении «Енисея».

Первый домашний матч красноярской команды состоится 30 марта против «Рубина».

Напомним, что «Енисей» в чемпионате России занимает последнее место с 10 очками.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Енисей»