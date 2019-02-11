«Енисей» примет «Ростов» в Сочи

Автор: Дарья Григорьева 0

РПЛ. 3 тур. «Енисей» — ЦСКА — 1:1. Тюмень. Стадион «Геолог». 11 августа 2018 г.

В рамках 18-го тура РПЛ «Енисей» примет «Ростов» в Сочи на арене «Фишт». Перенос матча на другой стадион связан с проведением XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

«Перенос игры на резервный стадион связан с тем, что Центральный стадион будет использоваться для проведения мероприятий Универсиады, политически важного события не только для Красноярского края, но и всей России», — говорится в официальном сообщении «Енисея».

Первый домашний матч красноярской команды состоится 30 марта против «Рубина».

Напомним, что «Енисей» в чемпионате России занимает последнее место с 10 очками.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт ФК «Енисей»

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