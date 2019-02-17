«МЮ» может продать Ромелу Лукаку

«Манчестер Юнайтед» может продать нападающего Ромелу Лукаку. Клуб планирует расстаться с игроком предстоящим летом.

Сообщается, «красные дьяволы» намерены потратить деньги, вырученные с продажи бельгийского футболиста, на нового форварда. Утверждается, что в качестве замены Лукаку английский клуб рассматривает кандидатуры Пауло Дибалы («Ювентус») и Мауро Икарди («Интер»).

Напомним, что игрок перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 23 матча, забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror