Гарет Саутгейт может летом возглавить «МЮ»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал очередным претендентом на пост в «Манчестер Юнайтед». Он может возглавить команду по окончании сезона.

«Красные дьяволы» рассматривают кандидатуру английского специалиста на случай отказа или срыва сделки с Маурисио Почеттино.

Напомним, англичанин продлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии до 2022 года. Соглашение нынешнего главного тренера манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера рассчитано до лета 2019 года.

На данный момент, в АПЛ «Манчестер Юнайтед» под руководством Сульшера занимает шестое место с 38 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph