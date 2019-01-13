Гарет Саутгейт может летом возглавить «МЮ»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал очередным претендентом на пост в «Манчестер Юнайтед». Он может возглавить команду по окончании сезона.
«Красные дьяволы» рассматривают кандидатуру английского специалиста на случай отказа или срыва сделки с Маурисио Почеттино.
Напомним, англичанин продлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии до 2022 года. Соглашение нынешнего главного тренера манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера рассчитано до лета 2019 года.
На данный момент, в АПЛ «Манчестер Юнайтед» под руководством Сульшера занимает шестое место с 38 очками.
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph