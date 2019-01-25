Андер Эррера: «Футболисты «МЮ» никого не боятся»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился ожиданиями в преддверии матча Кубка Англии против «Арсенала». Он заявил, что «красные дьяволы» никого не боятся. 

По мнению хавбека, несмотря на то, что АПЛ — это главная цель клуба, выиграть Кубок Англии тоже хотелось бы. Футболист считает, что «Манчестер Юнайтед» способен побороться за титул.

«Мы никого не боимся. Я думаю, что у нас есть возможности, которые позволят обыграть любого. Все хотят победить «Манчестер Юнайтед», но с этим мы привыкли справляться», — сказал игрок.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Англии манкунианцы занимают шестое место с 44 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»

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