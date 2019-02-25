Попов о победе над «Краснодаром»: «Все, что попросил Валерий Карпин, я выполнил»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поделился эмоциями от матча против «Краснодара» в четвертьфинале Кубка России. Клуб из Ростова-на-Дону победил со счетом 1:0, а по сумме двух встреч вышел в полуфинал с общим счетом 3:2.

«Отличные впечатления от матча. Моя игра? Я вышел на замену и помог команде выйти в полуфинал. Все, что попросил Карпин – я выполнил.

«Краснодар» стал больше атаковать, а мы хорошо прессинговали. Сделали хороший подбор у нашей штрафной, убежали в быструю атаку и забили. Когда выигрываешь, всегда тепло. Не обращал внимания на мороз. Я и до сегодняшнего дня знал, что болельщики «Ростова» лучшие. Спасибо им за то, что пришли на стадион в такую погоду», — сказал Попов.

Болгарский полузащитник стал игроком ростовского клуба в январе 2019 года. Ранее Попов выступал за московский «Спартак» и «Кубань» из Краснодара.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ростова»